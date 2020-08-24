Глава Тувы во второй раз заразился коронавирусом

Политик признался, что теперь болезнь протекает иначе – у него сильно болит голова.

Глава Тувы Шолбан Кара-оол рассказал, что во второй раз заразился коронавирусом. Об этом пишет РИА Новости. Политик отметил, что в этот раз ему мучают сильные головные боли.

До этого он перенес заболевание в конце мая 2020 года. Шолбан Кара-оол поделился новостью в социальной сети «Вконтакте», добавив, что будет находиться на карантине и в это время кто-то «обязан нести ответственность» за регион. Также были госпитализированы председатели администраций двух муниципалитетов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге растет суточная заболеваемость коронавирусом. Всего за все время эпидемии в городе на Неве, наличие патогена в организме диагностировали у 35373 человек. Выздороветь удалось 25215 пациентам. Умерли от тяжелого течения болезни или осложнений 2342 пациента.