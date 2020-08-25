На Сортавале смертельное ДТП: погибли трое

Рабочие наносили разметку, когда на них наехал автомобиль. Фото: https://vk.com/spb_today

Рабочие наносили разметку, когда на них наехал автомобиль. Фото: https://vk.com/spb_today

Несколько человек также получили травмы средней тяжести.

На 18-м километре автодороги Сортавала произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Все случилось ближе к 11 часам ночи – мужчина на «Фольксваген» наехал на спецтехнику. По предварительным данным, водитель не справился с управлением автомобиля. В результате мужчина, а также двое пассажиров, скончались на месте от серьезности полученных травм.

Дорожные рабочие, которые проводили работы по нанесению разметки, также были травмированы, их состояние оценивается как средней тяжести.

По факту ДТП управлением ГИБДД проводится проверка, устанавливаются личности погибших

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в массовом ДТП на КАД погиб один человек, трое серьезно пострадали. Ни один ребенок не получил травмы, а вот взрослым повезло меньше.