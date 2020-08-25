Комитет по природопользованию ликвидировал нефтеразлив на реке Сестре

Река Сестра относится к объектам федерального надзора, информация в полном объеме передана в Северо-Западное Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования для проведения надзорных мероприятий. Фото: Комитет по природопользованию Санкт-Петербурга.

Река Сестра относится к объектам федерального надзора, информация в полном объеме передана в Северо-Западное Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования для проведения надзорных мероприятий. Фото: Комитет по природопользованию Санкт-Петербурга.

В воскресенье, 23 августа, в мобильную экологическую дежурную службу поступила заявка о нефтяном загрязнении в акватории реки Сестры в поселке Белоостров Курортного района.

На место происшествия для проверки прибыли специалисты ГУП «Пиларн», которые подтвердили наличие загрязнения. На поверхности реки была заметна тонкая нефтяная пленка, собрать которую не получалась. Аварийной бригаде пришлось установить боновые ограждения для локализации пятна, а источник загрязнения выявить так и не удалось.

На следующий день, 24 августа, экологическая бригада собрала 20 килограммов нефтеводяной смеси и обнаружила, что выше по течению, в районе ЗСД, переполненные локальные очистные сооружения (ЛОС). На данный момент собственник ЛОС уведомлен о ситуации и занимается их очисткой.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге создали межведомственную рабочую группу для исследования неприятных запахов в Петербурге.