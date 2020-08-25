На проспекте Авиаконструкторов из окна 10 этажа выпал двухлетний ребенок

На проспекте Авиаконструкторов из окна 10 этажа выпал двухлетний ребенок
Невнимательность матери привела к жуткой трагедии. Фото: Baltphoto

В понедельник, 24 августа, из окна дома по проспекту Авиаконструкторов в Приморском районе Северной столицы выпала двухлетняя девочка.

Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, малышка, находясь на кухне, осталась без присмотра матери, залезла на подоконник и выпала в окно с высоты десятого этажа. От полученных травм девочка погибла в машине сокрой помощи. Трагический инцидент произошел в съемной двухкомнатной квартире, где жила семья.

При этом родители девочки не замечены в асоциальном поведении или проблемах с законом, семья считается полной и благополучной, на учете не состоит. Тело погибшего ребенка направлено в морг, где проведут экспертизу и установят точную причину смерти.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в июне аналогичный несчастный случай произошел в Петроградском районе на Петровском проспекте.

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