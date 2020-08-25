За неделю из Петербурга вывезли 100 кг опасных отходов

Экологическая аварийная служба приняла более 150 обращений от петербуржцев за прошлую неделю, сообщили в пресс-службе Комитета по природопользованию.

Специалисты выезжали по 19 адресам по аварийным ситуациям и плановым обследованиям после ликвидации аварий. Всего было вывезено 2,2 кг ртутьсодержащих и 131,5 кг нефтесодержащих отходов, а также люминисцентные лампы и радиоизотопные извещатели дыма.

Бригада аварийной службы ГУП «Экострой» ликвидировала аварийную ситуация у дома №62 по Полюстровскому проспекту, где была свалка с люминисцентными лампами, канистрами с опасными отходами и пятнами нефтепродукта на асфальте. Отходы вывезли на утилизацию, а территорию обработали активной пеной.

С незаконной свалки на Дальневосточном вывезли радиоизотопные извещатели.

Также было вывезено 153 куб.м. отходов при уборке водных объектов. В частности, пленки нефтепродуктов обнаружили на реке Карповка рядом с Аптекарским мостом в и Кронштадтском районе у Петровских доков. Акватории обработали активной пеной.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге компания сбрасывала отходы на участки, предоставленные городом для переработки снега и льда.