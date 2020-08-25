Росгвардейцы задержали парня, разбившего губу девушке

Росгвардейцы задержали парня, разбившего губу девушке
Правоохранители задержали мужчину. Фото: pixabay

На севере Петербурга задержан мужчина, который ударил девушку на глазах правоохранителей.

Как сообщили в пресс-службе УВО ВНГ РФ по Петербургу и Ленобласти, днем 22 августа наряд вневедомственной охраны по Выборгскому району Петербурга задержал местного жителя, который напал на девушку.

Стражи порядка заметили, как молодой человек напал на девушку с кулаками и разбил ей губу. Сотрудники Росгвардии оперативно направились к месту происшествия и задержали правонарушителя. После они передали его сотрудникам полиции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что друг ударил и изнасиловал девушку в парадной дома на Садовой. Молодая девушка стала жертвой изнасилования в парадной жилого дома в центре Петербурга. Нападавшим оказался ее знакомый.

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