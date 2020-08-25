Xiaomi запустила большую распродажу смартфонов в России

Со скидкой в 20 тысяч рублей можно купить Xiaomi Mi 10. Фото: mi.com

Со скидкой в 20 тысяч рублей можно купить Xiaomi Mi 10. Фото: mi.com

К новому учебному году китайская корпорация Xiaomi запустила масштабную распродажу в своем российском интернет-магазине.

В рамках акции, которая завершится 30 августа, россияне могут сэкономить на покупке некоторых смартфонов до 20 тысяч рублей. Так, со скидкой в 20 тысяч рублей можно купить Xiaomi Mi 10 на 8 ГБ оперативной и 256 ГБ внутренней памяти. Без скидки он стоит 69 990 рублей, а сейчас эту модель можно купить за 49 990 рублей.

Скидки также поставили на устройства Redmi и Poco. Гаджет Poco F2 Pro, к примеру, можно купить со скидкой в 10 тысяч рублей, а на покупке Redmi Note 8 Pro можно сэкономить 5 тысяч рублей.

Распродажа также распространяется на другие продукты Xiaomi, в числе которых умные браслеты, беспроводные наушники, робот-пылесосы и другое.

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