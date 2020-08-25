В Петербурге появился арт-объект в знак победы над пандемией COVID-19

В Петербурге появился арт-объект в знак победы над пандемией COVID-19
Как известно, сила искусства способна на многое. Возможно, художественное воплощение всеобщего желания поможет образу стать реальностью. Фото: Instagram @alex_ko_art

В Красногвардейском районе Северной столицы, на улице Передовиков появился необычный арт-объект, символизирующий победу над коронавирусной инфекцией COVID-19.

Памятник в виде вирусной частицы, запертой в клетке, стоит возле Дома молодежи «Квадрат». О его появлении во вторник, 25 августа, рассказали местные жители в группе активистов района «Красная гвардия» в социальной сети «Вконтакте». Автором проекта является уличный художник Alex Kо.

Создатель проекта отмечает, что клетка является важной частью арт-объекта, символически лишив молекулу вируса возможности перемещаться, мы проецируем этот образ на успешную борьбу с COVID-19 медиков и ученых в реальной жизни. «Дай Бог, это поможет!», — прокомментировал Alex Ko.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что шведские ученые определили факторы опасной формы коронавируса.

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