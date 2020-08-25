В Петербурге и Ленобласти в ходе рейдов на выходных поймали 35 пьяных водителей

В Петербурге и Ленобласти в ходе рейдов на выходных поймали 35 пьяных водителей
ГИБДД провели рейды. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Сотрудники ГИБДД в рамках проведения рейдов «Нетрезвый водитель» подвели итоги своей работы на территории Петербурга и Ленобласти за минувшие выходные.

Всего сотрудниками дорожной полиции было выявлено 35 водителей, пойманных на дорогах в состоянии алкогольного опьянения. Еще трое сели за руль после употребления запрещенных наркотических веществ. Отказались проверяться на наличие алкоголя в крови 22 водителя.

Помимо этого, удалось задержать 6 водителей, которые снова сели за руль в состоянии опьянения. Теперь им грозит уголовная ответственность за повторное правонарушение. Об этом стало известно в группе «Управление ГИБДД по С-Пб и ЛО» в социальной сети «Вконтакте».

Также, работникам ГИБДД удалось пресечь 526 административных нарушений дорожного движения.

Стоит напомнить, что управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения является административным правонарушением. В рамках привлечения к ответственности, недобросовестным водителям грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пьяный мужчина сбил на автомобиле собственную жену на базе отдыха в Ленобласти.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
гибдд ленобласть пьяные водители рейды


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге и Ленобласти в ходе рейдов на выходных поймали 35 пьяных водителей
«Водоканал» завершил работы по реконструкции ливневой канализации на ...
В Петербурге возведут здание новой клиники для онкобольных
Исключение для центра: в законе о «наливайках» могут внести изменения для ...
Соболев не получил вызов в сборную России из-за конфликта с Дзюбой
Стало известно, от чего может зависеть смерть от COVID-19
Борис Джонсон может уйти из британского парламента из-за болезни
Реновация в Петербурге: На Малой Охте начался снос бывших общежитий