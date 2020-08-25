В Петербурге и Ленобласти в ходе рейдов на выходных поймали 35 пьяных водителей

Сотрудники ГИБДД в рамках проведения рейдов «Нетрезвый водитель» подвели итоги своей работы на территории Петербурга и Ленобласти за минувшие выходные.

Всего сотрудниками дорожной полиции было выявлено 35 водителей, пойманных на дорогах в состоянии алкогольного опьянения. Еще трое сели за руль после употребления запрещенных наркотических веществ. Отказались проверяться на наличие алкоголя в крови 22 водителя.

Помимо этого, удалось задержать 6 водителей, которые снова сели за руль в состоянии опьянения. Теперь им грозит уголовная ответственность за повторное правонарушение. Об этом стало известно в группе «Управление ГИБДД по С-Пб и ЛО» в социальной сети «Вконтакте».

Также, работникам ГИБДД удалось пресечь 526 административных нарушений дорожного движения.

Стоит напомнить, что управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения является административным правонарушением. В рамках привлечения к ответственности, недобросовестным водителям грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пьяный мужчина сбил на автомобиле собственную жену на базе отдыха в Ленобласти.