Стало известно, кто мог пользоваться машиной Ефремова, помимо него самого

Стало известно, кто мог пользоваться машиной Ефремова, помимо него самого
Михаил Ефремов. Кадр из сериала "Следователь Тихонов"

СМИ узнали фамилии людей, которые в определенное время брали автомобиль Михаила Ефремова Grand Cherokee для личного пользования.

Отметим, что адвокат артиста Эльман Пашаев активно настаивает на том, что его подзащитный не находился на водительском кресле в тот злополучный вечер, когда произошло смертельное ДТП. Пашаев намекал на то, что знает, кто мог быть за рулем, но фамилию «весьма известного и непростого человека» он все же пока озвучивать не планирует.

Выяснилось, что парковку автомобиля Ефремова неоднократно оплачивали с различных номеров, принадлежащим известным личностям. При этом, они могли это делать при поездке как в качестве водителя, так и пассажира. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Таким образом, несколько раз за стоянку платила жена Ефремова Софья Кругликова и его директор Татьяна Глаголева. Помимо известных лиц, машину ставил на парковку некий Алексей, который является работником бара, в который несколько раз заглянул Ефремов в день ДТП.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Эльман Пашаев снова стал защитником Михаила Ефремова.

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