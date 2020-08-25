Стало известно, кто мог пользоваться машиной Ефремова, помимо него самого

СМИ узнали фамилии людей, которые в определенное время брали автомобиль Михаила Ефремова Grand Cherokee для личного пользования.

Отметим, что адвокат артиста Эльман Пашаев активно настаивает на том, что его подзащитный не находился на водительском кресле в тот злополучный вечер, когда произошло смертельное ДТП. Пашаев намекал на то, что знает, кто мог быть за рулем, но фамилию «весьма известного и непростого человека» он все же пока озвучивать не планирует.

Выяснилось, что парковку автомобиля Ефремова неоднократно оплачивали с различных номеров, принадлежащим известным личностям. При этом, они могли это делать при поездке как в качестве водителя, так и пассажира. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Таким образом, несколько раз за стоянку платила жена Ефремова Софья Кругликова и его директор Татьяна Глаголева. Помимо известных лиц, машину ставил на парковку некий Алексей, который является работником бара, в который несколько раз заглянул Ефремов в день ДТП.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Эльман Пашаев снова стал защитником Михаила Ефремова.