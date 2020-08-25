ДТП на пересечении Крыленко и Большевиков: в пострадавшем автомобиле были дети

ДТП на пересечении Крыленко и Большевиков: в пострадавшем автомобиле были дети
Капот пострадавшего авто оказался практически уничтожен. Фото: vk.com/spb_today

Серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетних произошло поздно вечером, во вторник, 25 августа, в Невском районе.

Очевидцы засняли последствия аварии и опубликовали снимки в группу «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Свидетель происшествия сообщает, что в разбитом «всмятку» автомобиле находились дети. Известно, что ДТП произошло на пересечении улицы Крыленко и проспекта Большевиков около 23:00. Обстоятельства случившегося не приводятся, но ясно, что транспортные средства не смогли разъехаться, в связи с чем произошло столкновение. На место аварии прибыли три кареты скорой-помощи.

Информация о пострадавших уточняется. По факту происшествия проводится проверка, выясняются все причины, которые привели к столкновению.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в деревне Грузино спасатели вытащили пострадавшего из раскореженного после ДТП авто.

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