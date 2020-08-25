Герои «Ленфильма» перенесутся в реальный мир с киноэкранов

«Ленфильм» на фоне коронавирусных ограничений оригинально отметит профессиональный праздник.

В четверг, 27 августа, отмечается День Российского кино. Полномасштабно отметить событие невозможно из-за эпидемии COVID-19, но работники «Ленфильма» не растерялись и придумали, чем удивить любителей кинематографа.

В праздничный день 13 героев из шести популярных фильмов окажутся в реальном мире и пообщаются с петербуржцами. Увидеть любимых персонажей можно будет в сквере перед главным входом в «Ленфильм» с 16:00 до 18:00. Вход на перфоманс-выставку будет совершенно бесплатным для всех желающих. Об этом сообщает пресс-служба киностудии.

Зрители увидят шесть мизансцен. Каждый из известных героев будет представлен в своем образе. Кто-то сыграет на скрипке, кто-то предстанет в задумчивом виде среди колонн, а у одной пары состоится свидание в тени деревьев на скамейке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на «Ленфильме» состоялось открытие пространства Kino Korner.