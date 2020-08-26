Эксперты назвали регионы с самым грязным воздухом — Петербурга среди них нет

Эксперты назвали регионы с самым грязным воздухом &#8212; Петербурга среди них нет
Самые вредные производства - металлургические, на их долю приходится 21% от общего количества выбросов.

За прошлый год транспорт и предприятия на территории России выбросили в воздух 22,7 млн тонн загрязняющих веществ, четверть от этой цифры приходится на долю машин, все остальное — заводы.

В зависимости от региона, на каждого жителя РФ в год приходится от 23 кг до 1,6 тонн выбросов (155 кг в среднем). Международная консалтиноговая компания FinExpertiza составила отчет о десяти наиболее загрязненных районах страны, оказавшийся в распоржянеии РБК.

Так, лидирует в списке Красноярский край, где большая часть предприятий — металлургические. Не отстают Кемеровская область и Ханты-Мансийский автономный округ, которые специализируются на добыче угля и нефти соответственно. Кроме того, в десятке регионов с самым загрязненным воздухом оказались Свердловская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Иркутская область, Башкортостан, Челябинская область, Оренбургская область и Краснодарский край. Ни Москвы, ни Петербурга в этом рейтинге нет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, почему может быть опасно чистить уши.

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