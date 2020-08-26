В Петербурге за сутки от коронавируса скончались 18 человек

В городе ежедневно обновляются данные по коронавирусу. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin-1-7

В городе ежедневно обновляются данные по коронавирусу. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin-1-7

Коронавирус продолжает набирать обороты. За последние сутки в Петербурге от нового вируса скончались 18 человек.

Об этом стало известно сегодня, 26 августа. Как сообщили на сайте «Стопкоронавирус.рф», в России число инфицированных коронавирусом составило 115 человек.

Общее число погибших с начала пандемии в городе составило 2 375 человек. Помимо этого, за сутки Северная столица заняла второе место в России по количеству инфицированных. По состоянию на этот период выздоровели 75 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России за сутки выявили более 4,6 тыс. инфицированных Covid-19, из них 181 — петербуржцы.