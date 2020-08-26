В России за сутки выявили более 4,6 тыс. инфицированных Covid-19, из них 181 — петербуржцы

В России за сутки выявили более 4,6 тыс. инфицированных Covid-19, из них 181 &#8212; петербуржцы
Коронавирус продолжает набирать обороты. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

В России ежедневно обновляются данные о числе зараженных коронавирусной инфекцией нового типа. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у более 4,6 тыс. человек.

Об этом стало известно сегодня, 26 августа. Как сообщили на официальном сайте Стопкоронавирус.РФ, за последние 24 часа в России болезнь подтвердилась у 4 676 человек. 181 из них – жители Петербурга, 30 – Ленобласти.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки на коронавирус протестировали 18,8 тысяч человек.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
зараженные коронавирус пандемия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Колпинского грабителя задержали в Москве после шести лет поисков
Во Франции роман Агаты Кристи «Десять негритят» выпустили с ...
Ученые выяснили, являются ли сны продолжением реальности
«Пьяный» мальчик, которого забрали с Петергофского шоссе на ...
Житель Норвегии путешествовал с волосами студенток меда, в Петербурге ...
Основатель «Додо Пиццы» рассказал о похищении партнера в прошлом году
Из бюджета Петербурга выделили 970 млн рублей на продление нескольких улиц
В Петербурге за сутки от коронавируса скончались 18 человек