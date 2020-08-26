В России за сутки выявили более 4,6 тыс. инфицированных Covid-19, из них 181 — петербуржцы

В России ежедневно обновляются данные о числе зараженных коронавирусной инфекцией нового типа. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у более 4,6 тыс. человек.

Об этом стало известно сегодня, 26 августа. Как сообщили на официальном сайте Стопкоронавирус.РФ, за последние 24 часа в России болезнь подтвердилась у 4 676 человек. 181 из них – жители Петербурга, 30 – Ленобласти.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки на коронавирус протестировали 18,8 тысяч человек.