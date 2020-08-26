«Пьяный» мальчик, которого забрали с Петергофского шоссе на скорой, оказался трезв

Мать пострадавшего ребенка и её сожитель привлечены к административной ответственности. Фото: pixabay.com

Мать пострадавшего ребенка и её сожитель привлечены к административной ответственности. Фото: pixabay.com

История о нетрезвом девятилетнем ребенке, подобранном машиной скорой помощи на Петергофском шоссе, оказалась не такой уж однозначной.

Сейчас правоохранители проводят доследственную проверку по факту обнаружения на территории садоводства в Красносельском районе девятилетнего ребенка-инвалида в тяжелом состоянии, который якобы «отравился этанолом». Выяснилось, что мальчик вместе с родителями отдыхал на даче, супруги сильно повздорили и ушли, оставив ребенка в инвалидной коляске одного. Вернувшись, они обнаружили, что мальчика забрали врачи.

Обследование, однако, показало, что первоначальный диагноз был поставлен неверно, пишет «Мойка78». Ребенок, имеющий тяжелые врожденные заболевания, просто находился под действием лечащих препаратов, назначенных врачом.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала подробности о родителях мальчика.