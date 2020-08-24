В больницу Петербурга попал 9-летний мальчик с отравлением этанолом

В детскую городскую больницу №5 в 10:40 22 августа поступил в тяжелом состоянии мальчик в возрасте девяти лет с острым отравлением.

Ребенка с тяжелым отравлением этанолом госпитализировали из одного из домов по Петергофскому шоссе. На место происшествия сразу же выехали сотрудники правоохранительных органов, которые установили личность ребенка и его родителей. Выяснилось, что у мальчика задержка психологического развития и эпилепсия, он проживает в съемной квартире с неработающими 26-летней мамой и её 35-летним сожителем, а также новорожденной сестрой.

Нерадивая мать объяснила, что, отдыхая на даче, они с возлюбленным распивали спиртное и употребляли гашиш. Позже женщина уехала с маленькой дочерью, оставив сына в инвалидной коляске под присмотром сожителя. На следующее утро тот вернулся один — мальчик остался на даче. Срочно отправившись на дачу, мать узнала, что мальчика забрала с улицы скорая, от него слышался запах алкоголя.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что четверо детей и один взрослый попали в больницу после пьяного ДТП на Тамбасова.