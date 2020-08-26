Тарифы на ЖКУ в Петербурге растут медленнее, чем в других регионах

В Петербурге тарифы растут медленнее, чем в других регионах страны. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

В Петербурге тарифы растут медленнее, чем в других регионах страны. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

В следующем году в Петербурге сохранится минимальный темп роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги, сообщили в Смольном.

Петербургские власти направили в Федеральную антимонопольную службу предложение об установлении максимального индекса изменения платы петербуржцев за «коммуналку» в размере 3,5%. Этот уровень стал самым низким с 2014 года.

В Петербурге тарифы растут медленнее, чем в других регионах страны. В 2020 году индекс роста на региональном уровне составляет 3,5%, что ниже предельных уровня инфляции.

При этом реальный рост платежей за ЖКУ в Петербурге ниже даже установленного регионального индекса. В этом году платежи увеличились всего на 3,3%.

На сегодняшний день средний платеж в Петербурге на 37% меньше, чем в Москве и ниже чем в некоторых регионах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Водоканал Петербурга» планировал повысить тарифы на воду на 12%.