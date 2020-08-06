«Водоканал Петербурга» планировал повысить тарифы на воду на 12%

Повышение конкуренции при выборе поставщиков химических реагентов и сокращение затрат на обслуживание автотранспорта также позволило сдержать рост тарифов на воду для петербуржцев. Фото: pixabay.com

Повышение конкуренции при выборе поставщиков химических реагентов и сокращение затрат на обслуживание автотранспорта также позволило сдержать рост тарифов на воду для петербуржцев. Фото: pixabay.com

«Водоканал Санкт-Петербурга», согласно данным с сайта предприятия, планировал поднять тарифы на водоснабжение для Северной столицы на 12%.

В четверг, 5 августа, «Водоканал» опубликовал отчет по сокращению неэффективных затрат в прошлом году. Согласно документам, тарифы на воду могли взлететь на 12%, однако благодаря строгой экономии удалось сдержать рост — повышение составило всего 3%, пишет «Мойка78«.

Предприятию удалось сохранить 550 миллионов рублей, отказавшись от избыточного страхования. Еще 480 миллионов помогла сберечь смена поставщика. Кроме того, оптимизация затрат на обслуживание объектов и сооружений «Водоканала» сэкономила организации 308 млн рублей. Однако наиболее значительную сумму, 1,5 млрд рублей, предприятию сохранило расторжение невыгодных контрактов по гидродинамической промывке сетей и снятию технологических ограничений.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Водоканал» занялся модернизацией «ливневок» в Петербурге.