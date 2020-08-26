На «Коле» в ДТП пострадали два человека

На &#171;Коле&#187; в ДТП пострадали два человека
Сразу двоих человек госпитализировали. Фото: Pixabay

Женщина получила тяжелые травмы, а мужчина – травмы средней тяжести.

На трассе «Кола» сегодня днем, 26 августа, случилось лобовое ДТП. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Все случилось на 97-м километре дороги. Там столкнулись два автомобиля – «Киа» и «ВАЗ». По предварительным данным, иномарка выехала на встречную полосу, тем самым спровоцировав аварию. В результате травмы получили пассажирка «Киа», она находится в тяжелом состоянии, а мужчина из отечественной легковушки. Их госпитализировали, сейчас пострадавшие находятся под наблюдением врачей.

Пока что все обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что горит фура на Московском шоссе: в сторону Петербурга собралась пробка. Как рассказали очевидцы, на обочине шоссе в сторону Петербурга загорелась кабина фуры. Судя по кадрам роликов с места происшествия, огонь начал перебираться с кабины на прицеп. Рядом стояла бетономешалка.

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