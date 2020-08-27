В Мариинской больнице заявили о нехватке донорской крови

Мариинская больница в Петербурге осталась без запаса донорской крови и срочно нуждается в его пополнении.

В среду, 26 августа, в официальной группе стационара в социальной сети «Вконтакте» появилось тревожное сообщение. Все дело в том, что каждый день в больницу поступают пациенты, которым для сохранения жизни необходимо осуществлять переливание крови. Чтобы это было возможным, важно иметь соответствующие резервы, которые должны оперативно пополняться. В настоящее время сотрудники отделения по переливанию крови ежедневно обзванивают по 30 потенциальных доноров и приглашают их на сдачу крови, но сталкиваются с отказом. Это связано с тем, что многие летом отправились в отпуска, а студенты находятся на каникулах.

Из-за сложившейся ситуации в Мариинской больнице ощутили острый дефицит донорской крови всех групп. Сотрудники больницы обратились к петербуржцам и сообщили, что пациенты ждут помощи.

Отметим, что неравнодушные жители Северной столицы, которые хотят совершить благое дело, могут сдать кровь с понедельника по четверг включительно с 9:00 до 12:00 на Литейном проспекте, 56, в отделении переливания крови.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцев просят стать донорами из-за нехватки крови в период отпусков.