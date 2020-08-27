Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом и легковушкой в Новосибирской области

Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом и легковушкой в Новосибирской области
Причина столкновения транспортных средств не приводится. Фото: pixabay

В Новосибирской области произошло ДТП с участием микроавтобуса и легкового авто. Пострадали восемь человек.

Авария случилась сегодня, 27 августа, на Северном объезде в поселке Садовый. Экстренные службы прибыли к месту происшествия за десять минут.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, по оперативной информации, в микроавтобусе находилось девять человек, в легковом автомобиле – один водитель (все взрослые). В результате происшествия предварительно пострадали семь пассажиров микроавтобуса и водитель второго авто.

Несколько человек получили ушибы и переломы. Им потребовалась помощь врачей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на «Коле» в ДТП пострадали два человека. Женщина получила тяжелые травмы, а мужчина – травмы средней тяжести.

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