Коронавирусная инфекция в Петербурге: 184 новых случая заражения и 17 смертей

В городе на Неве обновилась статистика по заболеваемости COVID-19.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликовал новые данные об эпидемии коронавируса в России и каждом регионе отдельно.

За прошедшие сутки в Северной столице зарегистрировано 184 новых случаев инфицирования патогеном. Показатель остается в пределах одинаковых значений вот уже в течение шести дней после резкого скачка заболеваемости

Печальная статистика смертности пополнилась новыми жертвами — за сутки умерло 17 человек.

Помимо этого, побороть болезнь и полностью выздороветь смогли еще 65 пациента.

За все время эпидемии в Санкт-Петербурге официально зарегистрировано 35917 случаев коронавируса. Поправиться смогли 25444 человека, а не справились с тяжелым течением болезни и осложнениями 2392 пациента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки на коронавирус проверили более 21 тысячи человек.