В Петербурге занято 80% коек для пациентов с коронавирусом

Больниц, работающих с COVID-пациентами, в Петербурге стало гораздо меньше. Фото: Baltphoto

Больниц, работающих с COVID-пациентами, в Петербурге стало гораздо меньше. Фото: Baltphoto

В Северной столице значительно выросло процентное соотношение пациентов с подтвержденным COVID-19 и свободных коек.

На данный момент в стационарах, специально переоборудованных для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, занято 80% мест. По состоянию на четверг, 27 августа, в Санкт-Петербурге свободно лишь 20% коечного фонда во медицинских учреждениях для взрослых и 37% коек не занято в детских госпиталях, лечащих COVID-19.

Отметим, что вероятнее всего эти показатели обусловлены не резким ростом заболевших, а плановым сокращением перепрофилированных учреждений — многие больницы уже вернулись к штатному режиму работы и не принимают пациентов с коронавирусом.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге, тем временем, за сутки выявлено 184 пациента с коронавирусом. За последнее время число новых случаев неумолимо увеличивается.