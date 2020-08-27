В Москве из-за коронавируса скончались еще 10 человек

Таким образом, общее число жертв достигло цифры 4786.

В Москве за последние 24 часа скончались 10 пациентов, которые получили положительные тесты на коронавирус и имели диагноз «пневмония». Об этом сообщает столичный оперативный штаб. Общее количество летальных исходов на данный момент составляет 4786. Сутками ранее сообщалось о 12 скончавшихся.

Напоминаем, что в России зарегистрировано 976 тысяч случаев заражения коронавирусом. Вылечиться смогло большинство, летальных исходов – более 16,8 тысяч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге занято 80% коек для пациентов с коронавирусом. Отметим, что вероятнее всего эти показатели обусловлены не резким ростом заболевших, а плановым сокращением перепрофилированных учреждений — многие больницы уже вернулись к штатному режиму работы и не принимают пациентов с коронавирусом.