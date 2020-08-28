В Горелово вор вынес из дома деньги и драгоценности на 162 тысячи рублей

В Красносельском районе Санкт-Петербурге, в поселке Горелово вор забрался в дом к 54-летнему администратору медицинского центра.

В правоохранительные органы обратилась сама пострадавшая, которая рассказала, что преступник попал в дом в период с 8:00 до 19:00 26 августа. Злоумышленник отжал стеклопакет и таким образом смог беспрепятственно проникнуть в частную собственность.

Вор обнаружил в доме 500 долларов США, 30 тысяч рублей, а также сережки, браслеты, подвески, ожерелья и альбом с коллекцией исторических монет. В общей сложности, пострадавшая оценила ущерб в 162,5 тысячи рублей. На данный момент полиция разыскивает преступника. Ситуация осложняется тем, что квартира не оборудована сигнализацией.

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