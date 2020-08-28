Петербургский БДТ открывает 103-й театральный сезон 5 сентября

Частично репертуар БДТ на сентябрь будет состоять из перенесенных с весны спектаклей, билеты на которые зрители не стали сдавать, ожидая возвращения театра после карантина. Фото: Михаил Розанов

Частично репертуар БДТ на сентябрь будет состоять из перенесенных с весны спектаклей, билеты на которые зрители не стали сдавать, ожидая возвращения театра после карантина. Фото: Михаил Розанов

Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова 5 сентября 2020 года откроет 103-й сезон. Премьерой станет одна из самых популярных постановок — «Пьяные» Андрея Могучего по пьесе Ивана Вырыпаева.

Уже в субботу, 29 августа, с 12:00 в театральных кассах северной столицы и на официальном сайте БДТ будут доступны к продаже билеты, которые порадуют зрителей в сентябре. При этом артисты, несмотря на сложные обстоятельства, все же представят премьеры, которым не дала состояться весной пандемия COVID-19. Это последняя часть театрального сериала Андрея Могучего «Три толстяка», спектакль «Ночной писатель», поставленный по дневникам художника Яна Фабра, и постановка «Несолнечный город» Романа Михайлова.

Также в репертуаре театра остаются признанные хиты — «Гроза», «Губернатор» и первые два эпизода «Трех толстякоы» Андрея Могучего, спектакль Константина Богомолова «Слава», «Волнение» Ивана Вырыпаева, опера «52» Александра Маноцкова и многое другое.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что кинотеатры Петербурга оставили закрытыми до 20 сентября.