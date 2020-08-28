В Петербурге перестали производить популярные игристые вина

Пока шампанское все еще продается в магазинах. Фото: pixabay.com

Пока шампанское все еще продается в магазинах. Фото: pixabay.com

Непонятно, какова дальнейшая судьба бренда.

Крупный производитель игристых вин из Санкт-Петербурга остановил выпуск продукции. Об этом пишет РБК, ссылаясь на генеральный директорат предприятия Юрия Дудко. «Игристые вина» приняли решение еще 26 июня из-за нового закона «О виноградарстве и виноделии», согласно которому вино может называться российским, только если виноград для его производства вырастили в России.

Компания выпускает такое шампанское, как, например, «Левъ Голицынъ». Пока что, сообщают покупатели, его все еще можно найти на полках магазинов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что телеведущую Ивлееву хотят наказать за вождение после глотка шампанского. Блогер сама рассказала о том, что выпила.