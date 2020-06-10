Телеведущую Ивлееву хотят наказать за вождение после глотка шампанского

Блогер сама рассказала о том, что выпила.

Об этом стало известно 9 июня. Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева рассказала в своем Instagram-аккаунте, что отмечала 17 миллионов подписчиков в социальной сети. Затем она показала в «сториз» как садиться за руль и куда-то едет. Ивлеева сама призналась, что выпила шампанского, но якобы совсем немного – всего глоток. На публикации обратили внимание правоохранительные органы, так что теперь Ивлееву разыскивают за вождение в нетрезвом виде.

Напоминаем, что в понедельник отличился актер Михаил Ефремов, которые в состоянии опьянения устроил смертельное ДТП – скончался водитель фургона.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Москве возбудили уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков. Полицейские разыскивают людей, которые продали артистку запрещенные вещества.