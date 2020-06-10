В Москве возбудили уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков

Полицейские разыскивают людей, которые продали артистку запрещенные вещества.
Об этом стало известно сегодня, 10 июня. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Главного управления МВД по Москве. Актер Михаил Ефремов, как удалось выяснить, в момент смертельного ДТП находился под воздействием наркотического средства. Теперь полицейским предстоит разобраться, кто занимается сбытом наркотиков.
Напоминаем, что все случилось в понедельник, 8 июня. Артист не справился с управлением автомобиля из-за неадекватного состояние и угодил в аварию. В результате на месте скончался водитель другой машины. Ефремову грозит срок до 12 лет.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что телеведущая Арина Шарапова рассказала об истории большого обмана Михаила Ефремова. Она считает, что, благодаря своему таланта, Михаил смог создать некий актерский мир вокруг себя и вовлечь окружающих в «сказочное представление».