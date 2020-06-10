В Москве возбудили уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков

В Москве возбудили уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков
Ефремов задержан. Фото: twitter.com/gucodd.

Полицейские разыскивают людей, которые продали артистку запрещенные вещества.

Об этом стало известно сегодня, 10 июня. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Главного управления МВД по Москве. Актер Михаил Ефремов, как удалось выяснить, в момент смертельного ДТП находился под воздействием наркотического средства. Теперь полицейским предстоит разобраться, кто занимается сбытом наркотиков.

Напоминаем, что все случилось в понедельник, 8 июня. Артист не справился с управлением автомобиля из-за неадекватного состояние и угодил в аварию. В результате на месте скончался водитель другой машины. Ефремову грозит срок до 12 лет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что телеведущая Арина Шарапова рассказала об истории большого обмана Михаила Ефремова. Она считает, что, благодаря своему таланта, Михаил смог создать некий актерский мир вокруг себя и вовлечь окружающих в «сказочное представление».

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