Телеведущая Арина Шарапова рассказала об истории большого обмана Михаила Ефремова

Телеведущая Арина Шарапова рассказала об истории большого обмана Михаила Ефремова
Арина Шарапова считает, что талант Ефремова позволял ему скрывать "вторую жизнь". Фото: Instagram @arinasharapova1tv_official

Ведущая «Первого канала» Арина Шарапова прокомментировала смертельное ДТП в центре Москвы, виновником которого стал известный актер Михаил Ефремов.

Шарапова отметила, что для нее произошедшее с актером — «история большого обмана». Она считает, что, благодаря своему таланта, Михаил смог создать некий актерский мир вокруг себя и вовлечь окружающих в «сказочное представление». Поэтому люди забывали о его серьезных проблемах с алкоголем.

По словам телеведущей, «прекрасные актеры» нередко ведут двойную жизнь, о чем поклонники, а порой и приятели, не подозревают. Журналистка также добавила, что нередко видела Михаила в школе, поскольку они учились в одном и том же образовательном учреждении.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сын погибшего водителя Сергея Захарова опроверг информацию о том, что представители Ефремова или сам актер обращались к ним с предложением о помощи.

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