Телеведущая Арина Шарапова рассказала об истории большого обмана Михаила Ефремова

Ведущая «Первого канала» Арина Шарапова прокомментировала смертельное ДТП в центре Москвы, виновником которого стал известный актер Михаил Ефремов.

Шарапова отметила, что для нее произошедшее с актером — «история большого обмана». Она считает, что, благодаря своему таланта, Михаил смог создать некий актерский мир вокруг себя и вовлечь окружающих в «сказочное представление». Поэтому люди забывали о его серьезных проблемах с алкоголем.

По словам телеведущей, «прекрасные актеры» нередко ведут двойную жизнь, о чем поклонники, а порой и приятели, не подозревают. Журналистка также добавила, что нередко видела Михаила в школе, поскольку они учились в одном и том же образовательном учреждении.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сын погибшего водителя Сергея Захарова опроверг информацию о том, что представители Ефремова или сам актер обращались к ним с предложением о помощи.