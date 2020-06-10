Сын погибшего в ДТП с Ефремовым опроверг информацию о предложении помощи от актера

Сын Сергея Захарова, водителя, погибшего после ДТП с участием Михаил Ефремова, заявил, что никто пока с предложением о помощи к их семье не обращался.

Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия-1».

«Виталий, а к вам кто-нибудь обращался? Друзья, адвокаты с предложением оказать помощь?», — спросил Виталия юрист Павел Астахов.

На этот вопрос он ответил отрицательно.

Напомним, 8 июня в Москве у Смоленской площади произошло серьезное ДТП. Там столкнулись Jeep Cherokee, за рулем которого находился Михаил Ефремов, и фургон Lada. По предварительным данным, машина актера выехала на встречную полосу с превышением скорости. В результате водитель Lada получил травмы и был госпитализирован. Его состояние оценивают как тяжелое – врачи диагностировали перелом бедра, перелом ребер, закрытую черепно-мозговую травму и сочетанную травму головы. Экспертиза показала, что Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения. Водитель фургона скончался в больнице. Дело по статье 264 УК России в отношении Ефремова переквалифицировано со второй части на четвёртую. Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на улице Есенина автомобиль наехал на мотоциклиста. Отмечается, что иномарка выезжала со двора, как вдруг наехала на байкера – непонятно, кто именно виноват в инциденте.