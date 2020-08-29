Певцова госпитализировали с пневмонией

О состоянии Певцова ничего не говорится. Фото: https://www.instagram.com/dima_pevtsov/

О состоянии Певцова ничего не говорится. Фото: https://www.instagram.com/dima_pevtsov/

Актер побывал в Крыму, а после поездки слег. Он не сможет какое-то время выступать.

Актер Дмитрий Певцов рассказал, что у него диагностировали пневмонию. Его госпитализировали после поездки в Крым. Отмечается, что все тесты на коронавирус приходят отрицательными. Об этом пишет «Царьград».

Артисту придется взять перерыв и какое-то время не выступать – он пропустит как минимум один спектакль. Пока непонятно, какова дальнейшая судьба «Капкана» – либо Певцову найдут замену, либо мероприятие отменят.

Напоминаем, что с таким же диагнозом после Крыма вернулся певец Дима Билан. Он отметил, что звездам приходится нелегко – поклонники почти никогда не знают, что происходит в их жизни.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге вакцинируют от пневмококковой инфекции детей и взрослых из групп риска.