Петербуржцы возвращаются на родину: до 13 сентября состоятся вывозные рейсы из Еревана, Ташкента и Бишкека

Несмотря на закрытые границы, жители Петербурга и Ленинградской области смогут добраться домой на самолетах вывозных рейсов.

Анонсированы новые даты прилетов бортов с российскими туристами в аэропорт Северной столицы в период с 30 августа по 13 сентября. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Коронавирус: рейсы в РФ».

Завтра, 30 августа, в 9:40, в воздушную гавань Петербурга приземлится рейс UZB3633. Также, совершит посадку рейс SVR2734 из Оша — точное время его прибытия на данный момент отсутствует.

В понедельник, 31 августа, из Душанбе в Петербург вылетит рейс SMR 203. Домой пассажиры прибудут в 18:00. Отметим, что 4 и 11 сентября также состоятся очередные рейсы Душанбе — Петербург.

Помимо этого, 5 сентября в Пулково встретят два вывозных рейса из Еревана и Бишкека. Далее, 6 и 7 сентября, в город на Неве вернутся туристы из Оша и Худжанда, соответственно.

В субботу, 12 сентября, в Пулково прилетят самолеты из Еревана и Бишкека.

Информация о последнем запланированном рейсе гласит, что в воскресенье, 13 сентября, состоится вылет самолета маршрутом Ош — Санкт — Петербург.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пулково встретили вывозной рейс из Душанбе.