В Петербурге прошел Парад цветов: фоторепортаж

Участники с радостью позировали в своих образах. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Участники с радостью позировали в своих образах. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

В Северной столице с 28 по 30 августа проходит традиционный «Фестиваль цветов». Красочное мероприятие радует жителей города несмотря на эпидемию коронавирусной инфекции. Отметим, что в этом году фестиваль посвящен врачам.

В субботу, 29 августа на Невском проспекте состоялось шествие Парада цветов. Мастера-флористы проехались по центру города на автомобилях и мотоциклах, представив цветочные композиции на различные тематики, на создание которых их вдохновили обычаи, традиции и даже сказки. Gazeta.SPb.ru показывает своим читателям как проходил парад.

Украсить цветами решили и мотоциклы. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Композиции ведущих флористов не могли не восхитить своей красотой. Фото: Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Во время шествия можно было заметить персонажей сказки «Алиса в стране чудес». Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Замечен был и квадроцикл, усыпанный желтыми цветами, за движением которого внимательно следил серый волк. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Горный баран также «наблюдал» за шествием с одной из композиций. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Участники мероприятия не могли скрыть радостных улыбок. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

На Невский выехали и украшенные легенды отечественного автопрома. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Цветочная композиция в виде зонтика вряд ли спасет от дождя, но выглядит очень эффектно. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Арт-объекты получились весьма красочными. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что парад цветов пройдет 29 августа по Невскому проспекту.