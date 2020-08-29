В Петербурге прошел Парад цветов: фоторепортаж

В Северной столице с 28 по 30 августа проходит традиционный «Фестиваль цветов». Красочное мероприятие радует жителей города несмотря на эпидемию коронавирусной инфекции. Отметим, что в этом году фестиваль посвящен врачам.
В субботу, 29 августа на Невском проспекте состоялось шествие Парада цветов. Мастера-флористы проехались по центру города на автомобилях и мотоциклах, представив цветочные композиции на различные тематики, на создание которых их вдохновили обычаи, традиции и даже сказки. Gazeta.SPb.ru показывает своим читателям как проходил парад.
Украсить цветами решили и мотоциклы. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников
Композиции ведущих флористов не могли не восхитить своей красотой. Фото: Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников
Во время шествия можно было заметить персонажей сказки «Алиса в стране чудес». Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников
Замечен был и квадроцикл, усыпанный желтыми цветами, за движением которого внимательно следил серый волк. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников
Горный баран также «наблюдал» за шествием с одной из композиций. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников
Участники мероприятия не могли скрыть радостных улыбок. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников
На Невский выехали и украшенные легенды отечественного автопрома. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников
Цветочная композиция в виде зонтика вряд ли спасет от дождя, но выглядит очень эффектно. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников
Арт-объекты получились весьма красочными. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что парад цветов пройдет 29 августа по Невскому проспекту.