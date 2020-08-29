Парад цветов пройдет 29 августа по Невскому проспекту

Петербургских водителей предупредили об ограничениях на дорогах в день проведения парада Цветов в самом центре города.

В Петербурге с 28 по 30 августа проходит традиционный «Фестиваль Цветов». Сегодня, 29 августа, состоится традиционный Парад цветов.

Движение транспорта по Невскому проспекту будет перекрыто с 13:50 до 15:00. Поэтапно ограничения введут по Невскому проспекту от набережной реки Фонтанки до Дворцовой набережной. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГКУ «Организатор перевозок».

Общественный транспорт в этот период времени будет двигаться по укороченным маршрутам. Ознакомиться с ними можно на сайте «Организатор перевозок».

Шествие платформ, оформленных профессиональными флористами будет сопровождаться композициями духового оркестра. Отметим, что участники мероприятия сами выбирали тематику для своих работ. Петербуржцы, благодаря цветочным композициям, смогут ознакомиться с обычаями и традициями разных субъектов страны — от Крыма до Кавказа, в рамках «путешествия» по стране.

Завершится второй день фестиваля гала-концертом. Стоит отметить, что лично послушать концерт «Бал цветов» смогут лишь городские врачи, которым в этом году посвящено мероприятие. Все остальные смогут насладиться пением оперных звезд и композициями симфонического оркестра с помощью прямой трансляции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Фестиваль цветов в Петербурге посвятят медицинским работникам.