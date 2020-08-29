В Петербурге суд арестовал женщину, пытавшуюся помочь знакомой убить собутыльника

Совместное распитие алкоголя едва не закончилось трагедией во Фрунзенском районе.

Происшествие произошло в среду, 26 августа. Компания людей вместе проводила время в одной из квартир по улице Белы Куна. Позднее, между одной женщиной и ее знаком(ым/ой) произошел конфликт. Климова взялась за отвертку и начала наносить К. удары в голову — глаз и скулу. Наблюдавшие за инцидентом Яковлева и Ковальчук решили не останавливать агрессивную женщину, а решили помочь ей убить К. Трое нападавших нанесли пострадавшему человеку массу травм, воспользовавшись для реализации злого умысла не только руками и ногами, но и молотком для мяса. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Позднее, злоумышленники вынесли К. из квартиры и решили осуществить сброс пострадавшего из окна 9 этажа. К счастью, этому помешали очевидцы.

К. с различными ранениями, в том числе ушибами мозга, колотыми ранами и гематомами, госпитализировали в больницу для оказания помощи.

Сегодня, 29 августа, суд избрал меру пресечения для одной из подозреваемой в преступном деянии — Анны Яковлевой. Учитывая, что она может намеренно захотеть скрыть следы от следствия, которое сейчас проводит проверку по факту попытки убийства, Фрунзенский районный суд принял решение поместить женщину под стражу до 27 октября 2020 году. Известно, что Яковлевой предъявлено обвинение. Свою вину она признала полностью.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ревнивец отсидит 8 лет за жестокое убийство петербуржца.