Россияне получат 1,4 млрд рублей кэшбэка за поездки по стране

Граждан предложили путешествовать по России, чтобы получить компенсации.

В России неделю назад запустили программу с кэшбэком за туры по стране. Уже сейчас гражданам выплатят около 1,4 миллиарда рублей – это значит, что предложение пользуется спросом и действительно заинтересовало граждан. Об этом рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова, пишет «Вечерняя Москва».

«В случае принятия решения о продолжении этой программы мы обязательно учтем все те пожелания и просьбы, которые и туристы, и туроператоры, и бизнес озвучивали по ходу подготовки этой программы»,

— заверила Догузова.

Напоминаем, что власти выделили на программу 15 миллиардов рублей. Таким образом хотят развивать внутренний туризм.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что житель Норвегии путешествовал с волосами студенток меда, в Петербурге образцы конфисковали.