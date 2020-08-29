Роза Сябитова экстренно госпитализирована в Москве

Телеведущая надеется, что у нее нет коронавиурса, но пока что она не уверена ни в чем.

Телеведущая Роза Сябитова рассказала, что ее экстренно госпитализировали еще 28 августа. Новостью она поделилась в своем Instagram-аккаунте. Знаменитость отметила, что находится в клинике несколько дней и ждет результатов на коронавирус. Она надеется, что ничем не заразилась и заверила, что чувствует себя нормально. Сябитова пообещала держать поклонников в курсе происходящего.

На видео, которые телеведущая выложила в сеть, она лежит в больничной койке. До этого Сябитова рассуждала о полезности вакцины от коронавируса.

«Если есть заболевание, которое приводит вот к таким последствиям мирового масштаба, то необходимо лекарство, которое это все купирует»,

— заявила Роза Сябитова.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что дочь Сябитовой вышла замуж во второй раз.