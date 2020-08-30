На дне океана нашли хламидий, которые дышат без кислорода

На дне океана нашли хламидий, которые дышат без кислорода
Ученые искали этих созданий долгие годы. Фото: pixabay.com

Шведские ученые обнаружили новый вид хламидий, существующих на дне океана: эти живые организмы способны выживать без кислорода.

Исследователи из университета Упсалы в течение многих лет искали создания, которые состояли бы из клетки без ядра и обладали бы генами, отвечающими за выработку энергии там, где отсутствует кислород. Деятельность ученых, к счастью, увенчалась успехом: им удалось найти соответствующий этим критериям неизвестный ранее вид хламидий.

Специалисты выяснили, что гены существ этого вида причастны к выработке водорода и имеют большое сходство с генами эукариот. Полученная информация подтвердила гипотезы о роли древних хламидий в эволюции грибов, растений и животных. Их обнаружение свидетельствует об обмене генами среди микроорганизмов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые из Швеции провели эксперимент по «обмену телами».

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