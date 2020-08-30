Утром воскресенья дороги в Петербурге максимально свободны

Даже на набережных, мостах, КАД и узких улицах исторического центра автомобилей почти нет. Фото: "Яндекс.Карты"

Даже на набережных, мостах, КАД и узких улицах исторического центра автомобилей почти нет. Фото: "Яндекс.Карты"

В воскресенье, 30 августа, по состоянию на 8:00 на дорогах Северной столицы практически нет автомобилей. Сервис «Яндекс.Пробки» оценивает загруженность трасс в 1 балл.

«Зеленая» карта Петербурга при детальном рассмотрении, однако, оказывается буквально заполнена значками, сообщающими о ремонтных работах. Вероятно, последним летним выходным перед началом учебного года также воспользовались дорожные службы, зная, что в это время машин будет предельно мало.

Так, специалисты работают в Центральном, Петроградском, Московском, Василеостровском и Адмиралтейском районах. Перекрыто движение по Малоохтинскому проспекту в районе моста Александра Невского, по Думской и Ломоносова, а также набережной Адмиралтейского канала вдоль Новой Голландии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что утром четверга пробки были на 3 балла.