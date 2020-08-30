Медики нашли главного виновника воспаления кишечника

Такими воспалениями страдают от 6 до 8 млн человек во всем мире. Фото: pixabay

Такими воспалениями страдают от 6 до 8 млн человек во всем мире. Фото: pixabay

Медики рассказали, что является главным виновником возникновения воспалений в кишечнике.

Специалисты провели исследование и выяснили, что поврежденные клетки иммунной системы, так называемые Т-киллеры, могут быть основной причиной, по которой возникают неприятные ощущения и проблемы со здоровьем. Они отметили, что в нормальном состоянии клетки иммунной системы должны уничтожать другие клетки организма, которые поражены паразитами.

Как сообщил портал ScienceAlert, такая патология происходит, когда сверхактивный иммунитет начинает атаковать безвредные бактерии в кишечнике.

По статистике такими воспалениями страдают от 6 до 8 млн человек во всем мире.

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