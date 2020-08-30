Риск заражения Covid-19: Минздрав дал рекомендации родителям по подготовке детей к школе

Риск заражения коронавирусной инфекцией нового типа остается, поэтому родители перед началом учебного года должны рассказать детям о его опасности и важности соблюдения мер профилактики. Такое заявление сделали в Минздрав России.

В ведомстве отметили, что родителям стоит внимательно относиться к подготовке детей. До ребенка советуют довести информацию об опасности Covid-19 и необходимости соблюдения «коронавируснфх правил».

Взрослых также просят выполнять соответствующие меры – использовать средства индивидуальной защиты, тщательно мыть руки, по возможности избегать посещения мест массового скопления людей. Наконец, родители должны знать симптомы новой болезни и при необходимости обращаться к врачу.

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