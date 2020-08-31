В Роспотребнадзоре допустили возвращение школ к дистанционному обучению

В Роспотребнадзоре допустили возвращение школ к дистанционному обучению
Школьники перейдут на дистанционное обучение. Фото: unsplash.com

Учащиеся школ могут вернуться к дистанционному обучению в случае, если обострится ситуация с коронавирусом. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, это может быть связано не только с COVID-19, но с гриппом и другими респираторными инфекциями.

В эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1» Попова отметила, что на данный момент ситуация с Covid-19 в России позволяет начать учебный год в очном формате. Она добавила, что снижение инфицирования продолжается, «но уже сегодня мы видим несколько групповых очагов, вспышек».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Попова призвала готовиться к «самым разным» вариантам развития ситуации по Covid-19. По ее словам, в настоящее время стабильность ситуации по коронавирусной инфекции нового типа в России определена.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
анна попова дистанционное обучение коронавирус роспотребнадзор


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Москве за сутки скончались 11 пациентов с коронавирусом
На Обводном канале произошло лобовое ДТП, госпитализировали двух человек
Путин увеличил зарплату чиновникам, генпрокурору и представителю СК
Женские команды «Зенита» и «Краснодара» завершили игру ничьей
На Пироговской набережной легковушка столкнулась с «Яндекс.Такси»
В Роспотребнадзоре допустили возвращение школ к дистанционному обучению
Попова призвала готовиться к «самым разным» вариантам развития ...
На проспекте Культуры легковушка почти вылетела с проезжей части