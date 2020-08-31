В Роспотребнадзоре допустили возвращение школ к дистанционному обучению

Учащиеся школ могут вернуться к дистанционному обучению в случае, если обострится ситуация с коронавирусом. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, это может быть связано не только с COVID-19, но с гриппом и другими респираторными инфекциями.

В эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1» Попова отметила, что на данный момент ситуация с Covid-19 в России позволяет начать учебный год в очном формате. Она добавила, что снижение инфицирования продолжается, «но уже сегодня мы видим несколько групповых очагов, вспышек».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Попова призвала готовиться к «самым разным» вариантам развития ситуации по Covid-19. По ее словам, в настоящее время стабильность ситуации по коронавирусной инфекции нового типа в России определена.