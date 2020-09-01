«Иридато групп» поселит свои шоу-румы в Доме мод на Петроградке

«Иридато групп» поселит свои шоу-румы в Доме мод на Петроградке
Дом мод. Фото: панорамы "Гугл"

«Иридато Групп», которая управляет, в том числе сетями Calzedonia, Tezenis, Wrangler, намерена вдохнуть новую жизнь в Дом мод на Петроградской стороне. Там планируют организовать новый центр моды.

Как сообщает РБК, компания «Иридато Групп» уже заключила с Домом мод договор долгосрочной аренды здания на Каменноостровском проспекте.

Первый этап реконструкции здания планируют завершить в конце этого года. По его результатам в здании, как ожидается, появится фэшн-пространство, где соберут лимитированные линейки более 50 мировых брендов streetwear & lifestyle и коллекции российских дизайнеров.

Второй этап реконструкции затронет верхние этажи здания, которые отдадут под дизайнерский кластер, в том числе шоу-румы и студии по пошиву одежды.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что правительство Петербурга в следующем году не будет повышать аренду коммерческой недвижимости.

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