Стало известно, как вырастут цены в России в сентябре

Эксперты ждут, что годовая инфляция в России в сентябре составит 3,6%. При этом к концу года она ускорится.

К такому выводу пришло РИА Новости на основе опроса аналитиков. Так, большинство экспертов не ожидает в сентябре заметного изменения цен по сравнению с августом. По их мнению, сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию даже станет основным фактором для сдерживания влияния на инфляцию в начале осени.

Некоторые, впрочем, дают менее оптимистичные прогнозы. В частности предсказывают, что в сентябре из-за реализации отложенных повышений цен на ЖКХ, подстройки цен к восстановлению спроса и затухания давления на цены со стороны внутреннего предложения фруктов и овощей инфляция составит 3,8%.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в августе Росстат впервые с осени прошлого года зафиксировал в России недельную дефляцию.