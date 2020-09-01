Трое в масках и с молотками обчистили ювелирный на «Парнасе»

Трое в масках и с молотками обчистили ювелирный на «Парнасе»
В Петербурге ограбили ювелирный. Фото: pixabay.com

Трое неизвестных совершили налет на ювелирный магазин в торговом комплексе «Парнас». Злоумышленники вооружились молотками.

Как выяснила gazeta.spb.ru, в полицию обратился охранник торгового комплекса. Он рассказал, что накануне, 31 августа, вечером, трое неизвестных в масках вошли в ювелирный магазин на первом этаже. Они разбили молотком витрину и похитили украшения.

Злоумышленники забрали несколько планшетов с цепочками, подвесками, браслетами, кольцами и перстнями.

По факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения.

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