Отремонтировавший за 200 тысяч ноутбук пенсионерке петербуржец задержан

Отремонтировавший за 200 тысяч ноутбук пенсионерке петербуржец задержан
Пенсионерке отремонтировали ноутбук за 200 тысяч рублей. Фото: unsplash.com

В Петербурге задержали местного жителя, который отремонтировал пенсионерке ноутбук и взял с нее за работу более 200 тысяч рублей. Его подозревают в мошенничестве.

По данным gazeta.spb.ru, в полицию с заявлением жительница Васильевского острова обратилась еще в июне этого года. Она рассказала, что неизвестный мужчина отремонтировал ее ноутбук и потребовал за свои услуги более 206 тысяч рублей.

Спустя два месяца по факту мошенника возбудили уголовное дело. Еще через день злоумышленника смогли задержать.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в России зафиксировали рекордный рост уголовных дел о мошенничестве за время коронавирусной пандемии. В Петербурге число мошенников выросло вдвое.

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Отремонтировавший за 200 тысяч ноутбук пенсионерке петербуржец задержан