За год в Петербурге вдвое выросло число мошенничеств

За год в Петербурге вдвое выросло число мошенничеств
Мошенники активизировались в период пандемии. Фото: Baltphoto

В России зафиксирован рекордный рост уголовных дел о мошенничестве за время коронавирусной пандемии. С весны число таких дел выросло на треть по сравнению с 2019 годом.

Как сообщает РБК, в статистике генпрокуратуры зафиксировано, что рост произошел исключительно за счет телефонных и интерне-мошенников — за полгода 2020 года число случаев подобных мошенничеств выросло на 76% с прошлого года.

За время самоизоляции в России рост числа случаев мошенничества составил 36%, а краж за это время наоборот стало меньше — их число снизилось на 9%.

Всего с апреля по июнь правоохранители зафиксировали больше 82 случаев мошенничества, из которых 71% — по телефону или через интернет.

В Петербурге число выявленных случаев мошенничества выросло вдвое по сравнению с прошлым годом, а в Москве — на 76%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге мошенники обманули пенсионера, продав ему массажный аппарат за 33 тысячи рублей.

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