Пока все спали: обчистивший петербуржцев мужчина получил условный срок

Пока все спали: обчистивший петербуржцев мужчина получил условный срок
Красносельский районный суд рассмотрел дело о краже. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov

Петербуржец, который попался на двух кражах, получит условный срок. У людей он воровал, пока они спали.

Дело во вторник, 1 сентября, рассмотрел Красносельский районный суд. Злоумышленника обвиняли в двух эпизодах по делу о краже.

Так, суд установил, что в феврале прошлого года обвиняемый заметил, что бармен кафе на проспекте Ленина уснул, а потом похитил 25 тысяч рублей, которые хранились под барной стойкой.

Оказалось, что ранее злоумышленник также обчистил своих знакомых, у которых был в гостях. Когда товарищи заснули, он вынес телевизор и другую технику, а также снял со спящей женщины украшения.

Фигурант вину в суде признал, о также возместил ущерб. Учитывая, что сам он болеет тяжелым заболеванием, а также ухаживает и за матерью и ребенком инвалидами, суд назначил ему условный срок на три года.

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